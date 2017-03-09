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«Дневной дозор»: Популяризация псковских товаров движением «Своё»

10.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В условиях кризиса (когда тем, кто работает в реальном секторе экономики, становится все сложнее выживать) все большую актуальность приобретает тема поддержки отечественных производителей. Очевидно, сейчас хозяйственникам приходится тщательно продумывать стратегию — и по созданию рабочих мест, и по развитию производства. Все эти вопросы актуальны и для Псковской области. Здесь, кстати, с недавнего времени начал реализовываться ряд идей, которые, как считают эксперты, должны повысить покупательскую активность, увеличить товарооборот и сделать местные товары максимально узнаваемыми, причем не только на территории региона, но и за его пределами. По инициативе движения «Свое» псковские предприниматели начали размещать на своих товарах специальный знак. Он стал появляться с августа прошлого года на ценниках, вывесках и баннерах. Сейчас надпись белого цвета «Свое» на красном фоне можно увидеть и на упаковках некоторых продуктов, произведенных на Псковщине.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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