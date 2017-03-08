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«Дневной дозор»: Школа кандидата «Единой России»

09.03.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ровно полгода остается до сентябрьских выборов, когда население Псковской области будет избирать органы местного самоуправления. И нужно отметить, что пока на региональном политическом небосклоне не наблюдается особой активности потенциальных участников грядущей избирательной кампании. Исключением является разве что «Единая Россия», которая традиционно раньше других партий вступает в этот процесс, объявляя о старте внутрипартийного голосования. Принимать заявки для участия в праймериз единороссы начали по всей стране в конце февраля. Что касается Пскова, то здесь уже появились первые потенциальные кандидаты, готовые побороться за мандат под флагами «медведей».


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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