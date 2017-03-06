«Дневной дозор»: дело Александра Гизбрехта

7 марта к своему логическому завершению подошел скандал, связанный с директором «Псковпассажиравтотранса» Александром Гизбрехтом, и который в последние несколько месяцев активно обсуждался в общественно-политическом пространстве Псковской области. На заседании администрации региона губернатор Андрей Турчак объявил о том, руководитель автобусного парка будет уволен с занимаемой должности за нарушения антикоррупционного законодательства. И тут стоит напомнить, что к работе Гизбрехта имеется много вопросов и у счетной палаты региона, и у контрольного управления, и у прокуратуры. Последняя, кстати, и увидела в действиях топ-менеджера признаки коррупции, и вынесла соответствующее представление в адрес областных властей. По материалам прокурорской проверки, Александр Гизбрехт сдал в аренду возглавляемому предприятию свой собственный автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». За это «Псковпассажиравтотранс» заплатил директору почти 4 миллиона рублей. По мнению Счетной палаты, директор предприятия имел право на такую сделку, но должен был ее согласовать с областным комитетом по имущественным отношениям. Как ранее пояснял сам Гизбрехт, заключение вышеуказанных договоров аренды было обусловлено производственной необходимостью, которая выражалась в обеспечении беспрепятственного доступа работников предприятия до удаленных населенных пунктов области. Однако, с учетом всех обстоятельств и условий совершения правонарушений губернатор Андрей Турчак решил прекратить трудовые отношения с Александром Гизбрехтом, о чем заявил публично.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»