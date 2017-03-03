«Дневной дозор»: Низкая публичная конкуренция в Псковской области

На днях комитет гражданских инициатив (возглавляемый экс-министром финансов Алексеем Кудриным) объявил о том, что в большинстве регионов страны отмечается снижение показателей политической конкуренции. И, что примечательно, Псковская область, вошла в число десяти субъектов, где этот процесс заметен больше всего. Здесь, по данным экспертов, сокращается эффективное число партий и ухудшается ситуация с защитой парламентских прав оппозиции. Кроме того, считают федеральные политологи, в большинстве регионов регистрируется низкий уровень политических конфликтов, а также высокая административная устойчивость. Это, как правило, связано с отсутствием в субъектах значимых элитных групп, способных конкурировать с губернатором. Об этом, кстати, в своих обзорах не раз говорили и аналитики Псковской ленты новостей, отмечая, что от выборов к выборам оппозиционные партии выступают все слабее, в них не появляется новых ярких партийных лидеров. К тому же, у таких объединений весьма ограниченная ресурсная база, что ставит их в зависимость либо от власти, либо от разного вида финансово-промышленных групп.

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