«Дневной дозор»: когда введут адекватные нормативы за ОДН?

9 марта вступает в силу приказ областного комитета по ЖКХ об отмене нормативов на общедомовые нужды, которые начали применяться с начала года. Таким образом, чиновники выполнили требование прокуратуры, которая ранее признала незаконным решение региональных властей об ОДН. Как пояснил начальник комитета по ЖКХ Андрей Агапов, сейчас его ведомство готовит новую схему расчета, которая вступит в действие через месяц. Это означает, что за январь, февраль и март стоимость общедомовых нужд должна рассчитываться также, как и в прошлом году.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект о праве жильцов самостоятельно определять размер расходов на общедомовые нужды. Депутаты предлагают разрешить оплачивать ОДН в объеме фактически потребленных коммунальных ресурсов. Для этого собственники должны будут организовать общее собрание жителей и принять соответствующее решение.

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