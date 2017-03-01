«Дневной дозор»: Об изменениях в Избирательный кодекс Псковской области

На состоявшейся во вторник сессии Псковского областного Собрания после жаркой дискуссии народные избранники утвердили поправки в Избирательный кодекс региона. Основная их суть в том, что теперь список кандидатов в депутаты псковской гордумы, баллотирующихся по единому округу, будет формироваться новым способом - по той же аналогии, как это происходит на региональном уровне, при распределении мандатов в Заксобрании.

Что это означает на практике? Напомним, что раньше на муниципальных выборах каждый житель Пскова получал два бюллетеня: первый с кандидатами, баллотирующимися в его одномандатном округе, второй - с претендентами, идущими по единому (партийному) списку. В последнем каждая партия указывала так называемую общегородскую тройку кандидатов - лидеров списка. Этот бюллетень был одинаков для всего города, для каждого избирательного участка. И вот теперь, согласно новым поправкам, лист с претендентами на «списочный» мандат в каждом округе будет свой. К трем лидерам списка каждая из партий может добавить от 2 до 3 кандидатов от так называемых территориальных муниципальных групп, то есть от одномандатных округов. Таким образом, псковскому облизбиркому придется напечатать не один (одинаковый для всего города) бюллетень по партийным спискам, а 15 его видов.

Именно столько одномандатных округов будет создано в Пскове, судя по недавнему решению городских депутатов. Заметим, что впервые о целесообразности внесения подобных изменений в избирательное законодательство в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» заявил глава облизбиркома Николай Цветков, а с законодательной инициативой выступил глава города Иван Цецерский.

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