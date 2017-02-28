«Дневной дозор»: Назначен новый федеральный инспектор

Накануне стало точно известно, кто займёт кресло главного федерального инспектора в Псковской области. На эту должность официально назначен бывший руководитель регионального следственного управления, экс-прокурор Гдовского района Андрей Калинин, в последние месяцы работавший главным федеральным инспектором по Мурманской области. Сейчас местная общественность делает ставки — продолжит ли Андрей Калинин политику своего предшественника, которая импонировала далеко не всем политическим силам (и прежде всего парламентской оппозиции). Или изберет стиль работы, которого, например, придерживался Салават Гумеров. Именно он, как отмечают наблюдатели, занимал независимую позицию, и показал себя на этом посту наиболее публичным и контактным чиновником, который регулярно проводил встречи и с представителями власти, и с оппозиционными силами. К слову сказать, в обществе далеко не все знают или хотя бы имеют представление о том, что это за должность такая — главный федеральный инспектор. Кроме этого официального наименования, есть и другое, обывательское и весьма яркое определение — глаза и уши президента.

Аудиозапись: