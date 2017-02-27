«Дневной дозор»: депутаты обсудили проблемы псковского здравоохранения

На февральской сессии областного собрания темой парламентского часа стало развитие регионального здравоохранения. На протяжении почти двух часов депутаты задавали вопросы председателю профильного комитета Игорю Потапову, и оценивали — насколько доступными являются медуслуги для жителей, почему регион до сих пор испытывает дефицит узких специалистов, и в чем причина сбоев в обеспечении бесплатными лекарствами. Большинство народных избранников замечают, - на депутатских приемах граждане постоянно высказывают недовольство качеством отечественной медицины. Их в первую очередь волнует снижение доступности врачебной помощи: а конкретно, - коммерциализация медуслуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Кроме того, люди низко оценивают профессионализм врачей, и их отношение к пациентам. Остроту заявляемых проблем не снимает и проведенная модернизация и оптимизация этой сферы, которая, как многие помнят, прошла далеко не безболезненно для региональных поликлиник и больниц, для их персонала и пациентов.

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