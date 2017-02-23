«Дневной дозор»: О низкой явке на выборах и способах ее увеличения

Как показывает практика, с каждым годом все меньше россиян хотят влиять на политическую ситуацию в стране с помощью выборов. Об этом все чаще говорят эксперты, подмечая, что явка избирателей на выборах самого разного уровня оставляет желать лучшего.

Многие помнят, как активно на участки приходили граждане в эпоху 90-х, стремясь принять участие в определении будущего курса страны. Сейчас от былой электоральной активности не осталось и следа, заявляют политологи и приводят в пример прошлогодние сентябрьские выборы в Госдуму, отмечая их рекордную за всю новейшую российскую историю непопулярность. Голосовать пришли менее половины всех избирателей - около 48%. Для сравнения, на выборах, например, в 2011-ом, явка перевалила за 60%. В связи с этим некоторые обозреватели опасаются, что тренд на политическую пассивность и безразличие можно будет наблюдать и в этом году, когда в стране состоятся муниципальные выборы, а также в марте 2018-го, когда развернется масштабная президентская кампания.

При этом вопрос о явке и организации голосования с наименьшими нарушениями для Кремля является приоритетным, так как выборы, скорее всего, будут носить референдумный характер - об этом говорят в администрации президента. Представители ведомства, кстати, сейчас активно обсуждают сразу несколько мер, которые помогли бы повысить явку избирателей на выборах главы государства. Для привлечения людей на выборы Кремль, в частности, собирается отменить открепительные талоны, увеличить количество избирательных участков и провести референдумы по вопросам местного значения в отдельных регионах.

Как эффективность таких мер оценивают псковские эксперты, почему население разочаровывается в институте выборов и какие меры нужно предпринимать, чтобы в разы увеличить явку?

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