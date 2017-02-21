«Дневной дозор»: Масленица в Пскове

На этой неделе псковичи празднуют Масленицу — традиционный символ окончания зимы и наступления весны. Как в прошлом году, так и в этом году мероприятие проводится без приставки «всероссийская», и всем своим видом напоминает, - это уже не событие масштаба всей страны (как было в 2010-ом), а обычная, заурядная тусовка для местных жителей. Очевидно, за последние годы изменились и цели, которые преследует Масленица. Если 7 лет назад чиновники заявляли, что она принесет небывалый доход и ожидали, что в Псков приедут десятки тысяч туристов, то сейчас по сути это стал праздник ради праздника, вставший в один ряд с Днем города, и другими подобными городскими мероприятиями. С каждым разом Масленица становится все более экономным проектом. В 2010-ом (когда её реклама звучала на федеральных каналах, а пиаром занимался целый продюсерский центр, и когда в итоге Псков принял у себя гостей из 20-и регионов России) на празднование было выделено рекордных 15 миллионов рублей. Через год праздник обошелся в 3 миллиона. А в этом году, - в разы меньше — бюджет не превысил семисот тысяч рублей, выделенных областным бюджетом.

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