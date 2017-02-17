«Дневной дозор»: Новшества в автобусном сообщении Пскова

В последнее время псковский автобусный парк декларировал целый ряд изменений, которые (как заявляют на предприятии, должны улучшить качество предоставляемых услуг), и которые уже получили весьма неоднозначную оценку пассажиров. Многие с настороженностью восприняли новость о том, что с феврале проезд в общественном транспорте Пскова можно будет оплатить с помощью электронного билета. Не все понимают, для чего вводится это новшество? Заменят ли электронные билеты автобусных контролеров? Будут ли после внедрения новой системы оплаты проезда действовать привычные проездные билеты и рулонные талоны? Этого не понимают многие обыватели. Вопросы у населения вызывает и решение повысить стоимость проезда в автобусах Пскова с 1 марта, причем сразу на 3 рубля. Таким образом, с весны, поездка на городском транспорте обойдется в 23 рубля. И это при том, что качеством работы автобусного парка удовлетворены далеко не все пассажиры.

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