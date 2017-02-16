«Дневной дозор»: почему региональное здравоохранение оценивают на тройку с плюсом?

Судя по свежим опросам ВЦИОМ, примерно четверть сограждан недовольны качеством отечественной медицины. Их в первую очередь волнует снижение доступности врачебной помощи: а конкретно, - коммерциализация медуслуг, высокие цены на лекарства, нехватка специалистов на местах. Треть жалоб — это недовольство качеством лечения: люди низко оценивают профессионализм врачей, и их отношение к пациентам. Остроту заявляемых проблем не снимает и проведенная модернизация и оптимизация этой сферы, которая, как многие помнят, прошла далеко не безболезненно для региональных поликлиник и больниц, для их персонала и пациентов. Этот тезис касается большинства субъектов страны, и в том числе Псковской области. Об этом на днях заявили ведущие специалисты экспертно-аналитического центра российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Проанализировав итоги оптимизации здравоохранения в стране, они пришли к выводу, что развитие отечественной медицины можно оценить не больше, чем на тройку. Самыми актуальными проблемами участники экспертного опроса назвали недостаточное финансирование, нехватку медперсонала и его слабую подготовку, а также низкий уровень зарплат. Примечательно, что с такими выводами соглашается большинство представителей медицинского сообщества. Справедливыми оценки столичных экспертов называют и в комитете здравоохранения Псковской области. По словам руководителя ведомства, Игоря Потапова, региональной медицине можно поставить тройку, но с плюсом, - потому что по ряду направлений удается добиться позитивной динамики.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»