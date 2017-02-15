«Дневной дозор»: итоги 8-летнего губернаторства Андрея Турчака

Сегодня, 16 февраля исполнилось ровно 8 лет с того дня, как Андрей Турчак приступил к исполнению обязанностей губернатора Псковской области. Таким образом, буквально через считанные дни он может превзойти рекорд экс-губернатора Евгения Михайлова по продолжительности пребывания на посту главы региона. За 8 лет действующий региональный руководитель успел побывать и фактически назначенным губернатором, и всенародно-избранным. Напомним, в феврале 2009-го депутаты областного собрания утвердили Турчака в должности губернатора. Против - проголосовали всего три парламентария. На протяжении всех восьми лет деятельность Андрея Турчака обрела как своих сторонников, так и ярых противников. Тем не менее, это не помешало Андрею Турчаку успешно выступить на выборах в 2014-ом году и заручиться поддержкой большинства жителей региона, которые избрали его на второй срок. Сегодня в программе мы собрали комментарии политиков, общественных деятелей, попросив оценить деятельность губернатора. Вместе с экспертами подведем основные итоги работы Андрея Турчака, оценим очевидные достижения и просчеты. Нужно заметить, что мнения, ожидаемо, разделились. Чиновники и депутаты высказываются весьма позитивно, чего не скажешь про представителей оппозиции. Что касается членов партии власти и глав муниципальных образований, то они поддерживают курс Андрея Турчака, считая, что он благотворно повлиял на развитие Псковской области, заложив точки роста практически по всем направлениям.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»