«Дневной дозор»: к какому эффекту приведут профсоюзные митинги за повышение окладов бюджетникам?

Накануне в Псковской области завершилась очередная волна протестных акций профсоюзов, в ходе которых активисты выступали за индексацию должностных окладов бюджетников. За последнюю неделю псковский облсовпроф провел десяток пикетов и митингов. Основные лозунги на этих мероприятиях говорят сами за себя. «Работникам бюджетной сферы – достойную зарплату». «Есть инфляция — должна быть индексация». «Национальное достояние – здравоохранение, культура, образование». Выйдя на улицы Пскова и Великих Лук с подобными плакатами митингующие по сути пытались донести до чиновников и общественности месседж о том, что в регионе реальные зарплаты жителей (особенно в бюджетной сфере) показывают серьёзный спад. Об этом, нужно заметить, местные профсоюзы заявляют неоднократно, пытаясь разобраться, - что происходит с зарплатами в образовании, здравоохранении, в органах соцзащиты, соответствуют ли официальные данные реальному положению дел, и как на доходах бюджетников сказывается новая система оплаты труда, принятая год назад. Как говорят правозащитники, администрация региона обязана по федеральному закону произвести индексацию врачам, учителям, воспитателям и всем, кто получает жалованье за счет региональной казны. Но такие заверения далеко не всегда и не везде подтверждаются на практике.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»