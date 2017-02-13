«Дневной дозор»: итоги XXIV Пушкинского фестиваля

В минувшие выходные завершился 24-ый Пушкинский театральный фестиваль. В этом году его программу впервые готовили не местные специалисты. Разработку концепции и афиши поручили приглашенному известному театральному критику Андрею Пронину. Он построил достаточно своеобразную репертуарную программу, специально пригласив на фестиваль новые театральные центры — и представив на суд зрителей постановки из Новосибирска и Екатеринбурга, не ограничиваясь только Москвой и Петербургом. И неудивительно, что многие сравнили такой подход с эпохой бывшего худрука театра Василия Сенина, который тоже прославился тем, что приглашал в псковский театр достаточно авангардные современные постановки. Не секрет, что это нравится далеко не всем псковичам, хотя и имеет своего зрителя. Нестандартные спектакли вызвали широкий общественный резонанс, - кто-то говорил о них в восторженных интонациях, а кто-то в негативных. Понятно, что многие местные театралы привыкли к хрестоматийным трактовкам и хотели увидеть на сцене псковского драматического именно классику. Но им был продемонстрирован современный театр — образов, абстракций, символов. И неудивительно, что некоторые постановки завершались при полупустом зале, а зрители, так сказать, голосовали ногами. Шквал сообщений в соцсетях и бурное обсуждение на местных форумах вызвало открытие фестиваля, а точнее спектакль по пьесе Николая Коляды «Пиковая дама». Постановка на двух языках (на немецком и на русском), актёры, пытающиеся соединить современные ритмы и старинные русские романсы, весьма странные костюмы героев, и не менее странные декорации (более сотни трехлитровых банок с белой пеной внутри), - все это по задумке режиссера, должно было заставить зрителей увидеть прочтённые в школьные годы пушкинские строки совсем по-другому. Но, как оказалось, образные решения и неожиданные мизансцены, «добавленные» режиссёром привели к противоположному эффекту. Постановку поняли не все. Примерно половина зрителей даже не дожидаясь окончания трехчасового действа, покинули театр. Но это лишь частный случай, - говорят эксперты, по которому нельзя судить об успешности фестиваля в целом. Как показывает практика предыдущих лет, каждый из предшествующих 23-х пушкинских театральных форумов — всегда раскалывал псковскую публику на тех, кто за, и тех кто против.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»