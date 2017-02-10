«Дневной дозор»: Алкоголь станет ближе к школам и больницам?

На днях очередной инициативой «порадовало» министерство промышленности и торговли. Ведомство предлагает разрешить торговать алкоголем в непосредственной близости от образовательных и медицинских учреждений. Чиновники хотят сократить так называемые «радиусы трезвости» до 50 метров - на таком расстоянии от школ, больниц и поликлиник смогут располагаться магазины с горячительными напитками. Что касается кафе или ресторанов, где в меню в обязательном порядке включено спиртное, то такие заведения можно будет открыть в 20 метрах от школы, либо всего в 10 метрах от входа в высшее учебное заведение.

Эту идею сейчас активно продвигает Минпромторг, чем вызвал удивление или даже недоумение ряда наблюдателей. Ведь несколько последних лет правительство страны шло по пути ужесточения антиалкогольных мер, запрещая рекламу в СМИ, ограничивая и время продажи крепких напитков, и места, в которых их можно купить. И вот теперь совершенно полярная реформа: власть обещает послабления в алкосфере, по сути признавая: все текущие консервативные меры лишь наносят удар по мелкой розничной торговле и увеличивают долю нелегальной продажи спиртного. Как уверяют чиновники, предлагаемая правительством мера должна стать одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем и подстегнуть развитие предпринимательства.

Нужно напомнить, что радиус территорий, прилегающих к школам и больницам, где нельзя торговать алкоголем, местные власти устанавливают самостоятельно с 2012 года. Некоторые муниципалитеты страны настолько увлеклись идеей запретительства, что установили предельно возможный метраж, удалив от соцобъектов магазины с водкой на километр. В итоге, судя по жалобам представителей торговых сетей, это привело к тому, что торговые точки становились нерентабельными и закрывались. Это подтверждают и цифры статистики. За последние годы в России из-за ограничений по продаже алкоголя обанкротились более 12 тысяч розничных магазинов, 6 тысяч кафе и ресторанов и несколько десятков тысяч киосков. И если сейчас идеи Минпромторга получат продолжение в виде постановления правительства, то предприниматели, занимающиеся оборотом спиртного, оживятся - такие прогнозы дают федеральные чиновники. Что касается Пскова, то здесь и так ограничения на расстояние между соцобъектами и ликеро-водочными магазинами одни из самых демократичных.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»