«Дневной дозор»: Нужно ли наказывать дорожников рублем?

Ни для кого не секрет, что по качеству автомобильных дорог Россия занимает одну из последних позиций в международных рейтингах. Как говорят в народе, на Руси-матушке дорог нет - одни лишь направления. Должного эффекта, очевидно, не дают ни возмущения населения, ни усилия чиновников всех уровней власти. При этом все больше экспертов высказываются о том, что главная проблема - в самом подходе к дорожному строительству, которое в подавляющем большинстве случаев оказывается некачественным. Не нужно забывать, говорят специалисты, что в России распространена практика, когда магистрали по заказу властей строят аффилированные с ними организации. Поэтому и гарантийные обязательства не выполняются, да и претензии никто не предъявляет, а если вдруг через год отремонтированная дорога покроется выбоинами, всегда можно сослаться на некачественные материалы. Но, судя по последним решениям Госдумы, этой пагубной практике, возможно, будет положен конец. По крайней мере, федеральные парламентарии собираются предпринять такую попытку и предлагают недобросовестных подрядчиков наказывать рублем.

Накануне народные избранники во втором чтении приняли законопроект, предусматривающий штраф в полмиллиона рублей для дорожников, по вине которых водитель попал в ДТП и получил увечья. Инициативу активно поддерживает и министерство внутренних дел. По данным ведомства, в прошлом году в стране произошло более 63 тысяч ДТП, причиной которых стали как раз неудовлетворительные дорожные условия, в том числе ямы на дорогах. Кстати, проблема более чем актуальна и для псковского региона, и в особенности для областного центра, где, как заметил начальник областного ГИБДД Анатолий Ефимов, нарекания многих граждан на ямочность дорог справедливы. Из-за выбоин за прошлый год в регионе зарегистрировано 112 ДТП с материальным ущербом.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»