«Дневной дозор»: Продуктовые карточки - помощь бедным или кормушка для коррупционеров?

Экономический кризис в стране, вопреки заявлениям некоторых чиновников, продолжает ощущать большинство россиян, и в этом процессе самое, пожалуй, болезненное - рост цен и, как следствие, снижение покупательской способности. По оценке финансистов, люди продолжают нищать, и есть опасения, что социально-незащищенные слои населения скоро вообще окажутся на грани выживания. Подогревают эти опасения и официальные данные, по которым зарплату ниже МРОТ в России получают почти 5 миллионов человек. А, судя по прогнозам главы счетной палаты Татьяны Голиковой, если не принять срочные меры, то через три года 20,5 миллионов россиян будут фактически малоимущими.

Чтобы такого не произошло, в Минпромторге предлагают свое решение. Глава министерства Денис Мантуров на днях анонсировал введение в России продуктовых карточек, о внедрении которых, кстати, правительство говорит уже третий год. Сейчас, судя по риторике ведомства, время пришло. По задумке правительства, социально незащищенные слои населения получат с виду обычный «пластик» (наподобие банковской карты). Только на ней будут не деньги, а баллы. Они будут начисляться каждый месяц, и оплатить ими можно только продукты питания. Их нельзя будет обналичить в банкомате или накопить: каждые 30 дней счет будет обнуляться. По заявлениям Минпромторга, ежемесячная выплата для малоимущих составит 1400 рублей. Предполагается, что получать эти деньги будут 15 миллионов человек. Что касается Псковской области, то здесь потенциальных обладателей продовольственных карточек порядка 60 тысяч. Именно столько жителей региона числятся малоимущими.

Как новую правительственную инициативу оценивают псковские эксперты? Помогут ли продуктовые карточки бедным людям или они станут очередной кормушкой для коррупционеров?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»