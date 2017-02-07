«Дневной дозор»: ОДН как ругательство

Самая резонансная тема, которая на протяжении двух последних месяцев больше всего волнует жителей Псковской области, - непомерно большие квитанции за общедомовые нужды.

Люди не понимают, почему они должны выложить по этой строке вместо привычных 70-100 рублей по несколько тысяч. Судя по жалобам псковичей, в некоторых платежках строка за ОДН вообще шокирует и достигает рекордной отметки в 5 тысяч рублей. Сказать, что горожане возмущены, - значит ничего не сказать. Большинство собственников квартир считают такие квитанции беспрецедентной акцией чиновников по отбору денег у населения, и вопиющим самоуправством. Об этом все местные жители говорят и на автобусных остановках, и в магазинных очередях, пишут жалобы на сайт губернатора Андрея Турчака, заваливают претензиями городских чиновников и редакции местных СМИ.

На эту тему уже высказались депутаты Псковского областного Собрания, Псковской городской Думы и все политические партии, включая «Единую Россию», которые также, как и население, удивлены тем, что с января общедомовые нужды рекордно прибавили в цене. С просьбой разобраться в ситуации, депутат Госдумы Александр Васильев направил обращение в генпрокуратуру, а его коллега по фракции Александр Козловский, написал запрос на имя псковского губернатора. Кстати, руководство области, и само поражено тем, что случилось. Возмущен происходящим и глава региона Андрей Турчак. На заседании администрации, которое состоялось накануне, он вынес тему с ОДН в отдельный вопрос повестки дня. Губернатор назвал непомерный рост тарифов за общедомовые нужды «банальной чиновничьей глупостью», добавив, что ОДН стало еще одним ругательным словом в сфере ЖКХ.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»