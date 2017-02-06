«Дневной дозор»: О новой волне кадровых изменений в администрации Псковской области

Ключевая тема выпуска - очередная волна кадровых изменений в администрации Псковской области. О них объявил губернатор Андрей Турчак на очередном совещании с начальниками профильных управлений и комитетов.

Как потом говорили в кулуарах, пожалуй, самой неожиданной для многих стала новость о том, что свой пост оставляет заместитель руководителя аппарата администрации Роман Романов. Он станет проректором по воспитательной работе Псковского государственного университета, а ставка, которую чиновник занимал с октября 2014 года, упраздняется. Напомним, Роман Романов активно занимался общественной деятельностью и партийной работой. Это одна из самых значимых фигур в окружении Андрея Турчака на протяжении всех восьми лет его губернаторства. В политических кругах его считают опытным политтехнологом, напоминая, что именно он - разработчик и участник ряда общественно-политических проектов партии «Единая Россия». И вот теперь, как пояснил губернатор Андрей Турчак, Роман Романов будет курировать работу трех вузовских центров - Научно-исследовательского центра социологии и региональной политики, Центра студенческих инициатив и Ресурсного центра.

Изменения произошли и в руководстве областного комитета по природопользованию. Кресло начальника займет Виктор Мусатов, до этого возглавлявший региональное управление Росприроднадзора. Таким образом, он сменил на посту ранее уволенную Наталью Вдовину, которую, напомним, в декабре прошлого года губернатор Андрей Турчак освободил от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Оставляет свой пост и начальник управления внутренней политики Владимир Шураев. Он продолжит свою трудовую деятельность в Ассоциации муниципальных образований Псковской области, где займет кресло исполнительного директора. Управление внутренней политики возглавит первый зам Владимира Шураева, Оксана Иванова.

Как передвижки, которые декларировал губернатор, оценивают псковские эксперты? Не последуют ли за ними новые кадровые решения?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»