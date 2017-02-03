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«Дневной дозор»: Зачем приравнивать к митингам встречи депутатов с избирателями?

06.02.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

За последние годы (в течение которых в России действует нынешний закон о митингах), в этот документ регулярно вносятся правки и изменения. Причем большинство из них, как показывает практика, крайне неоднозначно воспринимаются в обществе. Острая полемика на эту тему велась в прошлом году, когда президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий автопробеги к демонстрациям, а установку палаточных городков в людных местах — к пикетированию. Тогда, голосуя за эту идею, большинство депутатов Госдумы поясняли, - она, дескать, позволит внести точность в проведении массовых мероприятий, которые «потенциально могут превратиться в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения правопорядка». Не прошло и года, как к закону о митинге появились очередные поправки. Новый состав Госдумы сейчас активно рассматривает предложение депутата от «Единой России» Ирины Белых, которая считает, что нужно приравнять встречи с избирателями к публичным мероприятиям. Это означает, что любое общение с гражданами народный избранник будет обязан заранее согласовывать, подавая заявки в органы власти и оговаривая условия их проведения. Спонтанно организовать встречу и обсудить важную проблему, если будет принята инициатива единоросса, не получится. Авторы поправок в закон о митингах поясняют, что они вызваны благими намерениями. И напоминают, - все чаще в городах России стали регистрироваться случаи, когда встречи с избирателями перерастали в стихийные акции протеста. Яркий пример, - нашумевший митинг на Марсовом поле в Петербурге, которым закончилась встреча населения с депутатами Заксобрания Северной столицы, где граждане выступили против передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Поэтому, уверяют законодатели, в первую очередь иницатива необходима для того, чтобы обеспечить безопасность участников таких мероприятий и местных жителей.

 



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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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