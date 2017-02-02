«Дневной дозор»: Пушкинский театральный фестиваль

В Пскове стартует 24 Пушкинский театральный фестиваль. По примерным подсчетам, за последние годы участие в Пушкинском фестивале приняли более 200-от творческих коллективов из России и зарубежья. Как не раз отмечали организаторы, мероприятие даёт псковскому зрителю уникальную возможность посмотреть такие спектакли, которые, может быть, не доведется увидеть никогда.

Большинство представителей общественности и культуры сходятся во мнении, - в этом году пушкинский фестиваль должен порадовать разнообразием творческих подходов и мастерством постановок. При этом, как подмечают многие, в афише организаторы не сделали перекосов, ни в сторону классики, ни в сторону авангарда, и постарались включить в программу спектакли, так сказать, на любой вкус. И это, считают эксперты, дало конкретный эффект, - проданы практически все билеты.

Аудиозапись: