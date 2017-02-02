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«Дневной дозор»: Пушкинский театральный фестиваль

03.02.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В Пскове стартует 24 Пушкинский театральный фестиваль. По примерным подсчетам, за последние годы участие в Пушкинском фестивале приняли более 200-от творческих коллективов из России и зарубежья. Как не раз отмечали организаторы, мероприятие даёт псковскому зрителю уникальную возможность посмотреть такие спектакли, которые, может быть, не доведется увидеть никогда.

Большинство представителей общественности и культуры сходятся во мнении, - в этом году пушкинский фестиваль должен порадовать разнообразием творческих подходов и мастерством постановок. При этом, как подмечают многие, в афише организаторы не сделали перекосов, ни в сторону классики, ни в сторону авангарда, и постарались включить в программу спектакли, так сказать, на любой вкус. И это, считают эксперты, дало конкретный эффект, - проданы практически все билеты.


Аудиозапись:

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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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