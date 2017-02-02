Возможно, уже этой весной автомобилисты, которые попали в ДТП, больше не смогут получить от страховых компаний денежных выплат по ОСАГО. Вместо этого страховщики направят аварийное авто в партнерские сервисные центры. Соответствующий закон Госдума уже приняла в первом чтении, в конце прошлого года, и, как говорят в кулуарах, в ближайшие пару месяцев документ, скорее всего, будет одобрен окончательно.

Стоит заметить, что большинство автолюбителей смотрят на эту идею с большой долей скепсиса. Они опасаются, что ремонт их железных коней будет затягиваться, качество работ оставит желать лучшего, и единственные, кто окажутся в выигрыше - страховые компании, которые смогут сэкономить на выплатах. С другой стороны, как считают в Центробанке, идея о замене компенсаций на ремонт в мастерской поможет сделать рынок «автогражданки» максимально прозрачным.

По официальным оценкам, за прошлый год ущерб от криминальной деятельности всех страховых мошенников, включая «черных автоюристов», составил 40 миллиардов рублей. Именно столько недополучили автовладельцы по ОСАГО. Теперь, считают эксперты, если Госдума утвердит новые поправки в соответствующий закон, то это полностью сможет остановить нечестных автовладельцев, которые привлекают собственных оценщиков и в разы завышают стоимость повреждений, умудряясь через суд взыскивать солидные суммы.

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