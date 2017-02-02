«Дневной дозор»: Новые поправки в закон об ОСАГО. «За» и «против»
Стоит заметить, что большинство автолюбителей смотрят на эту идею с большой долей скепсиса. Они опасаются, что ремонт их железных коней будет затягиваться, качество работ оставит желать лучшего, и единственные, кто окажутся в выигрыше - страховые компании, которые смогут сэкономить на выплатах. С другой стороны, как считают в Центробанке, идея о замене компенсаций на ремонт в мастерской поможет сделать рынок «автогражданки» максимально прозрачным.
По официальным оценкам, за прошлый год ущерб от криминальной деятельности всех страховых мошенников, включая «черных автоюристов», составил 40 миллиардов рублей. Именно столько недополучили автовладельцы по ОСАГО. Теперь, считают эксперты, если Госдума утвердит новые поправки в соответствующий закон, то это полностью сможет остановить нечестных автовладельцев, которые привлекают собственных оценщиков и в разы завышают стоимость повреждений, умудряясь через суд взыскивать солидные суммы.
Аудиозапись:
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»