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«Дневной дозор»: Увеличение одномандатников в Псковской гордуме

31.01.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В последние несколько месяцев в местных политических кругах весьма активно обсуждают идею об изменении в Пскове числа одномандатных округов. Соответствующие поправки в устав муниципалитета предлагают внести депутаты гордумы, полагая, что в городском парламенте нужно увеличить число одномандатников, - с 12 до 15-и человек, и соответственно, перенарезать границы округов.

В псковской думе уверены, - это позволит снизить нагрузку на народных избранников и повысит эффективность их работы с электоратом. Кроме того, считают эксперты, большинство избирателей голосуют за личность, за того кандидата, которого они знают. С другой стороны, по мнению ряда скептиков, - такие на первый взгляд благие намерения на практике могут обернуться рядом неудобств. Например, если депутат-одномандатник по состоянию здоровья не сможет исполнять свои полномочия или сменит место жительства, либо просто решит сдать мандат, то в таком случае придется проводить новые выборы, а это дополнительные финансовые затраты, не говоря уже о прочих издержках. Кроме того, по мнению ряда экспертов, чем меньше избирателей в округе, тем менее веским будет мандат доверия у такого депутата.

 


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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