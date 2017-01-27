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«Дневной дозор»: Консервация или глубокая реставрация?

30.01.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В настоящее время в Псковской области на госучете состоит около 4 тыс. объектов культурного наследия. Почти полторы тысячи из них  - памятники архитектуры. При этом такие исторические строения (как показывает практика последних лет) весьма неактивно передаются в частные руки. Зачастую получается так: стоит только инвесторам облюбовать какое-нибудь здание, на котором висит табличка, что оно представляет собой историческую ценность и охраняется государством, как тут же появляются общественники с требованием не передавать объект в аренду, собирают подписи, закидывают жалобами администрацию и прокуратуру и редакции СМИ.

Получается этакий эффект собаки на сене, когда активисты-защитники старины выступают против того, чтобы дать вторую жизнь разваливающемуся памятнику. В итоге он постепенно ветшает до такой степени, что в дальнейшем восстановить его оказывается практически невозможно, даже при всем желании. Накануне свое развитие получил очередной спор из разряда - что делать с псковскими зданиями, которые считаются древностями, - сохранять и консервировать, сберегая для будущих поколений такие руины, или заниматься глубокой реставрацией, на выходе получая, так сказать, новоделы.

Поводом к оживлению местной общественности послужила новость о том, что в исторической части Пскова, на Конном переулке, открылось новое кафе «Дом Бабининых», которое расположилось в полностью отреставрированных купеческих палатах XVIII-XIX веков. Некоторые эксперты считают, что это и не реставрация вовсе, а всего-навсего имитация - подделка под старину, напоминая о том, что объект был возведен заново на месте снесенного памятника. С другой стороны, ряд наблюдателей не видит в этом ничего вопиющего, заявляя, что в городе, который претендует на звание туристической Мекки северо-запада страны, должны появляться новые здания, что куда лучше, чем заниматься консервацией и оставлять исторические объекты на произвол судьбы.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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