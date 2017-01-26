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«Дневной дозор»: Губернаторы смогут прекращать полномочия мэров и депутатов

27.01.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Судя по опросам населения, подавляющее число россиян по-прежнему считают борьбу с коррупцией в стране недостаточной. Примерно половина наших соотечественников уверена, что власть никаким образом не борется с казнокрадами, а некоторые вообще считают, что ситуация ухудшается с каждым годом. И это при том, что антикоррупционные законы регулярно претерпевают существенные изменения в духе ужесточения.

Поправки (которые, кстати, внес непосредственно президент Владимир Путин), касаются муниципальных депутатов и чиновников. Суть их предельно простая — проверять достоверность деклараций, которые заполняют местные власти, в том числе и депутаты городских заксобраний, теперь будут губернаторы. То есть руководитель субъекта будет иметь законное право не только заглянуть в кошельки мэров, любых муниципальных чиновников и законодателей местного уровня, но и (в случае нарушений) лишить их полномочий.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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