«Дневной дозор»: Когда плата за ОДН перестанет кусаться?

Самая обсуждаемая тема последней недели, которая, судя по количеству публикаций в местных СМИ), больше всего волнует население, - это непомерно большие квитанции за общедомовые нужды. Горожане не понимают, почему они должны выложить по этой строке вместо привычных 70-100 рублей по несколько тысяч.

Судя по жалобам псковичей, в некоторых платежках строка за ОДН достигает рекордной отметки в 5 тысяч рублей. За что нужно выложить такие деньги и на основе чего коммунальщики сделали подобный расчет? В поисках правды квартиросъемщики обращаются в управляющие компании, засыпают претензиями сайты органов госвласти, но до сих пор, как говорят обыватели, внятного ответа услышать не смогли.

Сложившаяся острая ситуация привлекла внимание депутатов областного Собрания. На очередной сессии вице-спикер регпарламента, единоросс Виктор Остренко попросил прокомментировать происходящее вице-губернатора Александра Кузнецова, который пояснил, что существенное увеличение платежей за ОДН произошло из-за неправильных расчетов управляющих компаний. Чиновник подчеркнул, что в общедомовые нужды не должны включаться чердаки и подвальные помещения, а некоторые управляйки, по словам замгубернатора, излишне начисляют средства за эти, по сути, лишние квадратные метры.

Представители администрации также заверяют: за январь жители могут оплатить ровно такие суммы, какие были и в декабре. Соответствующие предписания в ближайшее время поступят во все домоуправления. Для тех, кто уже получил или даже оплатил дорогостоящие квитанции за ОДН, будет сделан перерасчет.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»