«Дневной дозор»: ФАС против автовокзального сбора

25 января псковская антимонопольная служба озвучила новость, которая касается всех, кто привык пользоваться услугами пригородных и междугородных автобусов. Как заявила глава ведомства Ольга Милонаец, так называемый, «автовокзальный сбор», который действует на территории Псковской области, является незаконным. Она пояснила, что он ущемляет права «неопределенного круга лиц» и нарушает закон о правах потребителей. Напомним, что автовокзальный сбор в феврале прошлого года ввело государственное предприятие «Псковавтотранс». С тех пор, покупая билет в кассах вокзалов, станций и павильонов Псковской области, пассажир должен кроме стоимости билета заплатить еще около 20-30 рублей сверху. В зависимости от маршрута. Кроме того, была введена плата за допуслуги.

Проверка договоров с перевозчиками показала, что в тариф уже включены услуги пользования инфраструктурой автовокзалов. Получается, что пассажир за платит дважды: перевозчику – в стоимости билета за проезд и «Псковавтотрансу» - автовокзальный сбор. Пояснения на этот счет дает начальник псковского ФАС Ольга Милонаец. Кроме того, ведомство настаивает на том, что госпредприятие-монополист должно заплатить штраф в 650 тысяч рублей.

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