«Дневной дозор»: Как новая система оплаты труда сказалась на зарплатах бюджетников?

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Судя по последним выводам экономистов, к 2017 году россияне стали беднее как минимум на четверть. Восстате подсчитали,в 2016 году в стране более 20 миллионов человек едва сводят концы с концами, и падение доходов россиян продолжает ускоряться.

Этот негативный тренд фиксируют в большинстве регионов страны, не стала исключением и Псковская область. О том, что в регионе реальные зарплаты жителей, особенно в бюджетной сфере, показывают серьезный спад, неоднократно заявляют местные профсоюзы. В конце прошлого года они направили в адрес губернатора Андрея Турчака соответствующее обращение, в котором просили увеличить должностные оклады бюджетников. Накануне получили ответ, в котором руководство региона сообщило: в 2017-м году индексация не планируется.

Что происходит с зарплатами в образовании, здравоохранении и в органах соцзащиты? Соответствуют ли официальные данные реальному положению дел? Как на доходах бюджетников сказывается новая система оплаты труда, принятая год назад?

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