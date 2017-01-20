«Дневной дозор»: Финальный аккорд парламентского сезона «Единой России»

В минувшие выходные в Москве прошел очередной съезд «Единой России», в работе которого приняла участие и псковская делегация. Кроме губернатора Андрея Турчака форум посетили спикер регионального парламента Александр Котов, вице-спикеры Валентин Каленский, Виктор Остренко и Борис Полозов, а также глава Пскова Иван Цецерский, и сенатор Елена Бибикова. Нужно заметить, что съезд (как и ожидалось) не принес никаких особых сенсаций (которые, кстати, у «медведей» в принципе большая редкость). Единороссы по сути переизбрали руководящие органы: Дмитрий Медведев остался председателем партии, Сергей Неверов – секретарем генсовета, Борис Грызлов – председателем высшего совета, куда, кстати, вошел спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр культуры Владимир Мединский.

Как в кулуарах говорили наблюдатели, этот форум по сути стал для партии этаким финальным аккордом в парламентской избирательной кампании. Как раз по ее итогам делегаты съезда и приняли ряд кадровых решений. С другой стороны, как иронизируют оппоненты действующей власти, съезды «Единой России» походят один на другой и уж очень смахивают на съезды КПСС. Критики также подмечают: дискуссионные площадки, которые в течение двух дней работали в рамках форума «Единой России», представляют собой не поле для реальной полемики, а срежиссированное действо, проходящее по определенному сценарию. Сами единороссы напрочь отвергают такие оценки и считают, что 16-й отчетно-выборный съезд партии смог выработать целый ряд новых идей и задач.

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