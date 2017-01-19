«Дневной дозор»: Новому полигону ТБО - «зеленый свет»?

На днях очередное развитие получила тема, которая в местном медиа-пространстве муссируется не одно десятилетие. Речь идет о городской свалке, которая, как говорят многие, уже прочно вписалась в городской ландшафт дальнего Завеличья. Судя по последним заверениям властей, в этом году в Пскове должна начаться ее рекультивация. Этот процесс позволит в дальнейшем использовать мусорную территорию либо в качестве площадки для строительства, либо как рекреационную зону. Параллельно с этим чиновники озадачены еще одним вопросом - поиска места для нового полигона ТБО, ведь формально городская свалка уже давно работает на птичьих правах. Суд запретил ее эксплуатировать, тем более, что она уже давно выработала свой ресурс, но подобрать новую территорию для складирования отходов оказалось непросто.

На протяжении десятилетий властям не удается найти подходящее место: то оно не удовлетворяет санитарным нормам, то жители встают грудью на защиту родных полей, как это было, например, в Палкинском районе. Неоднозначно к соседству с полигоном относятся и жители Карамышевской волости Псковского района. В итоге специалисты продолжают подыскивать альтернативные варианты. Их рассмотрели накануне на очередном заседании профильной рабочей группы в администрации региона. Пока, как заявляет вице-губернатор Александр Кузнецов, ни по одному из предложенных проектов нельзя дать «зеленый свет».

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