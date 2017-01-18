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«Дневной дозор»: Возвращение к прямым выборам мэра — «за» и «против»

19.01.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В последнее время в российском политическом пространстве все чаще говорят о кризисе института самоуправления — мол, не прижился на нашей земле этот западный проект. Для большинства местное самоуправление остается низшей и наименее финансово обеспеченной ступенькой властной вертикали. При этом именно на местное самоуправление, то есть на муниципальную власть ,до последнего времени больше всего могли влиять сами граждане, в том числе путем выборов.

Не секрет, что зачастую избранные главы местного самоуправления, в особенности мэры областных центров, оказывались не ко двору действующей власти - как федеральной, так и региональной. Это неоднократно происходило и в нашей области, поэтому власть всячески пыталась лишить граждан возможности прямого избрания глав муниципалитетов, отдав на откуп депутатам городских дум и районных администраций. Как правило, такие решения принимались из-за коньюнктурных политических соображений.

Так какая модель управления муниципалитетом наиболее эффективна и максимально стабильна? Вернутся ли муниципалитеты к прямым выборам мэра?


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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