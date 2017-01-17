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«Дневной дозор»: Освобождение малоимущих от НДФЛ - «за» и «против»

17.01.2017 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

В правительстве страны в очередной раз заговорили об оптимизации системы налогооблажения. По словам чиновников, они подумывают о том, чтобы в ближайшее время освободить малоимущих россиян от подоходного налога. Об этом недавно говорила вице-премьер Ольга Голодец, которая в ходе Гайдаровского форума заявила, что зарплату ниже МРОТ в России получают почти 5 миллионов человек. В связи с этим она предложила обнулить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает не больше минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 7,5 тысяч рублей.

Идея (в случае, если она будет воплощена в жизнь), предполагают в кабмине, поможет стране побороть бедность, что весьма кстати, учитывая выводы, ранее озвученные главой Счетной палаты Татьяны Голиковой. По ее прогнозам, если не принять срочные меры, то через три года 20,5 миллионов россиян будут фактически малоимущими.


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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