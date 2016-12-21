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«Дневной дозор»: О работе согласительной комиссии по бюджету

22.12.2016 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Бюджет Псковской области на ближайшие три года (который в этом сезоне принимается в рекордно короткие сроки) прошел очередной этап — рассмотрение на согласительной комиссии. В течение четырех дней депутаты изучали расчеты региональных финансистов, пытаясь оценить — насколько объективны планы властей по получению доходов и насколько логичны и обоснованы их решения по расходам. Примечательно, что существенную часть обсуждений члены согласительной комиссии в этот раз снова посвятили вопросу — что делать с наказами избирателей, которые ждут решения уже не первый год. Больше всего просьб, традиционно из социальной сферы.

Проект бюджета будет рассмотрен во втором и третьем чтениях 26 декабря. Тогда же перед депутатами выступит губернатор Андрей Турчак. Его обращение к парламентариям, скорее всего, не будет тем длительным традиционным бюджетным посланием, как это было в прежние годы. Официально запланировано, что глава региона обозначит основные тезисы по доходной и расходной части региональной казны, после чего депутаты смогут задать вопросы губернатору.

 


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Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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