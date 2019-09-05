«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского

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06.09.2019 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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демократичная цена
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наличие водоема и места для купания
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в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Первому русскому шахматному мастеру Александру Петрову будет посвящен новый выпуск программы «Гайд-парк»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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