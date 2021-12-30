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«Обратный отсчет»: Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер»

10.01.2022 12:36 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущий Олег Добрынин подвел итоги минувшего года вместе с генеральным директором завода «Титан-Полимер» Германом Петрушко. Он рассказал, в какой стадии сейчас находится строительство завода, с какими сложностями пришлось столкнуться в этом году и какие планы строит «Титан-Полимер» на новый 2022 год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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