«Обратный отсчет»: Герман Петрушко о ходе строительства завода «Титан-Полимер»

Ведущий Олег Добрынин подвел итоги минувшего года вместе с генеральным директором завода «Титан-Полимер» Германом Петрушко. Он рассказал, в какой стадии сейчас находится строительство завода, с какими сложностями пришлось столкнуться в этом году и какие планы строит «Титан-Полимер» на новый 2022 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»