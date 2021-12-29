«Обратный отсчет»: Аркадий Мурылев об итогах 2021 года для псковского бизнеса

Гость студии — уполномоченный по защит прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года: каким 2021-й стал для псковского бизнеса, с чем чаще всего обращались к омбудсмену предприниматели и как складываются взаимоотношения уполномоченного и власти.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»