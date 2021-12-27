24.12.2021 14:00 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте
«Обратный отсчет»: Светлана Мельникова о микроклимате в Псково-Изборском музее
28.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной гость программы «Обратный отсчет» - генеральный директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Светлана Мельникова. Константин Калиниченко обсудил с ней итоги уходящего года и планы на 2022-й.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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