24.12.2021 14:00 «Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте
«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса
28.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня ведущий Максим Костиков подводит итоги уходящего года вместе с депутатом Государственной Думы от Псковской области, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским.
Чего важного произошло в 2021 году, что вызвало общественный резонанс, как уходящий год прошел для мира политики и бизнеса и чем депутаты Госдумы порадовали или огорчили жителей страны? Подробнее о трендах второго пандемического года и значимых событиях жизни «Единой России» рассказал гость студии.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати