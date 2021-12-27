«Обратный отсчет»: Александр Козловский об итогах года для мира политики и бизнеса

Сегодня ведущий Максим Костиков подводит итоги уходящего года вместе с депутатом Государственной Думы от Псковской области, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским.

Чего важного произошло в 2021 году, что вызвало общественный резонанс, как уходящий год прошел для мира политики и бизнеса и чем депутаты Госдумы порадовали или огорчили жителей страны? Подробнее о трендах второго пандемического года и значимых событиях жизни «Единой России» рассказал гость студии.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»