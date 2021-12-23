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«Обратный отсчет»: Лев Шлосберг об антиваксерах, схлопнувшемся протесте и либеральном фронте

24.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии — руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года. В чем причина антиваксерских настроений? Почему протест схлопнулся, а январские события не получили развития? Что происходит с либеральным фронтом? Почему вместо попыток объединиться в борьбе за общее дело в рядах демократов разброд и шатание? Ждет ли Россию международная изоляция в 2022 году?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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