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«Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона

24.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Участником очередного выпуска программы из цикла «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Ведущая Дина Дабришюте подвела с ней итоги уходящего филармонического сезона, поговорила о новогодней программе филармонии и о планах на следующий год.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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