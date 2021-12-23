«Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона

Участником очередного выпуска программы из цикла «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Ведущая Дина Дабришюте подвела с ней итоги уходящего филармонического сезона, поговорила о новогодней программе филармонии и о планах на следующий год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»