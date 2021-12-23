«Обратный отсчет»: Елизавета Барышникова об итогах филармонического сезона
24.12.2021 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Участником очередного выпуска программы из цикла «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Ведущая Дина Дабришюте подвела с ней итоги уходящего филармонического сезона, поговорила о новогодней программе филармонии и о планах на следующий год.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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