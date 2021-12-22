22.12.2021 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента
21.12.2021 12:30 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
«Обратный отсчет»: Игорь Савицкий об итогах года для псковского бизнеса
23.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги уходящего года, влияние коронавируса на экономику и положение дел в сфере предпринимательства Псковской области.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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