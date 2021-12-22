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«Обратный отсчет»: Игорь Савицкий об итогах года для псковского бизнеса

23.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги уходящего года, влияние коронавируса на экономику и положение дел в сфере предпринимательства Псковской области.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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