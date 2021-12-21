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«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента

22.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Очередной гость программы «Обратный отсчет» - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги, с которыми завершает 2021 год региональный парламент: главные темы парламентских часов, итоги выборов-2021, сокращение численности депутатов в областном Собрании, работа над региональным бюджетом, взаимоотношения депутатов с региональной властью.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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