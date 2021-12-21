21.12.2021 12:30 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
20.12.2021 14:00 «Постскриптум»: О 30-летии распада СССР, иностранных вакцинах и застройке «Четырех углов»
20.12.2021 13:00 «Беседка»: Призер конкурса «Умник» Григорий Хришкевич о восстановлении фресок при помощи цифровых технологий
«Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах 2021 года для регионального парламента
22.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Очередной гость программы «Обратный отсчет» - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги, с которыми завершает 2021 год региональный парламент: главные темы парламентских часов, итоги выборов-2021, сокращение численности депутатов в областном Собрании, работа над региональным бюджетом, взаимоотношения депутатов с региональной властью.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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