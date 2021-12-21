21.12.2021 12:30 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
20.12.2021 14:00 «Постскриптум»: О 30-летии распада СССР, иностранных вакцинах и застройке «Четырех углов»
20.12.2021 13:00 «Беседка»: Призер конкурса «Умник» Григорий Хришкевич о восстановлении фресок при помощи цифровых технологий
«Обратный отсчет»: Чем могут похвастаться псковские профсоюзы?
22.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня итоги уходящего 2021 года подведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он расскажет об основных событиях, произошедших в жизни профсоюзов в этом году, о том, как изменилось взаимодействие первичных организаций в условиях пандемии, и в целом, что представляют из себя профсоюзы на сегодняшний день.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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