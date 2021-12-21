«Обратный отсчет»: Чем могут похвастаться псковские профсоюзы?

Сегодня итоги уходящего 2021 года подведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он расскажет об основных событиях, произошедших в жизни профсоюзов в этом году, о том, как изменилось взаимодействие первичных организаций в условиях пандемии, и в целом, что представляют из себя профсоюзы на сегодняшний день.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»