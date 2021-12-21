www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 декабря 14 декабря 16 декабря 10 декабря 6 декабря 20 декабря 30 ноября 3 декабря 8 декабря 16 декабря 30 ноября 16 декабря 30 ноября 16 декабря 6 декабря 10 декабря

«Обратный отсчет»: Чем могут похвастаться псковские профсоюзы?

22.12.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня итоги уходящего 2021 года подведет председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Он расскажет об основных событиях, произошедших в жизни профсоюзов в этом году, о том, как изменилось взаимодействие первичных организаций в условиях пандемии, и в целом, что представляют из себя профсоюзы на сегодняшний день.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты