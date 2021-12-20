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«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников о достижениях и вызовах 2021 года

21.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником очередного выпуска программы «Обратный отсчет».

Глава региона оценил итоги уходящего в историю 2021 года, назвал главные вызовы и достижения в общественно-политической и социально-экономической жизни области, прокомментировал реализуемый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и ответил на вопросы радиослушателей.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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