12:30 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян о бюджете, законодательных инициативах и насущных вопросах 9-го округа
20.12.2021 14:00 «Постскриптум»: О 30-летии распада СССР, иностранных вакцинах и застройке «Четырех углов»
20.12.2021 13:00 «Беседка»: Призер конкурса «Умник» Григорий Хришкевич о восстановлении фресок при помощи цифровых технологий
«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников о достижениях и вызовах 2021 года
21.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником очередного выпуска программы «Обратный отсчет».
Глава региона оценил итоги уходящего в историю 2021 года, назвал главные вызовы и достижения в общественно-политической и социально-экономической жизни области, прокомментировал реализуемый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и ответил на вопросы радиослушателей.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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