«Обратный отсчет»: Михаил Ведерников о достижениях и вызовах 2021 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал участником очередного выпуска программы «Обратный отсчет».

Глава региона оценил итоги уходящего в историю 2021 года, назвал главные вызовы и достижения в общественно-политической и социально-экономической жизни области, прокомментировал реализуемый комплекс мер по борьбе с коронавирусом и ответил на вопросы радиослушателей.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»