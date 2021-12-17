«Обратный отсчет»: Игорь Сопов об итогах 2021 года и выборах-2022

«Эхо Москвы» в Пскове продолжает цикл программ «Обратный отсчет». Сегодня ведущий Константин Калиниченко пригласил в студию председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова. Вместе они подвели итоги избирательных кампаний 2021 года, вспомнили скандальные сюжеты предвыборной гонки. Также гость студии высказал мнение по поводу нового состава облизбиркома, утвержденного на срок 2021 - 2026 годов, рассказал, какие новшества в избирательных технологиях и процедурах ожидают нас в следующем году, и поделился своими ожиданиями от муниципальных выборов-2022.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»