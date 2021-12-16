www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 декабря 30 ноября 13 декабря 8 декабря 16 декабря 14 декабря 10 декабря 3 декабря 16 декабря 15 декабря 6 декабря 16 декабря 13 декабря 8 декабря 16 декабря 3 декабря

«Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР

17.12.2021 14:05 «Эхо Москвы» в Пскове»

«Эхо Москвы» в Пскове продолжает цикл программ «Обратный отсчет», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года. Сегодня в гостях у ведущего Александра Савенко - депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Вместе они обсуждают итоги, достижения и неудачи 2021 года и перспективы на 2022 год.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты