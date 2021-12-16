«Обратный отсчет»: Антон Минаков об итогах 2021 года и будущем ЛДПР

«Эхо Москвы» в Пскове продолжает цикл программ «Обратный отсчет», в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года. Сегодня в гостях у ведущего Александра Савенко - депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Вместе они обсуждают итоги, достижения и неудачи 2021 года и перспективы на 2022 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»