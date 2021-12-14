«Обратный отсчет»: Борис Елкин о гармонии с главой города, уборке снега и кадровых изменениях

Сегодня ведущий Константин Калиниченко подведет итоги уходящего года с главой администрации Пскова Борисом Елкиным. Что сити-менеджер думает об уборке снега в Пскове в 2021 году? Ждут ли администрацию Пскова дальнейшие кадровые изменения? Есть ли гармония в тандеме псковских градоначальников? Где в 2022 году будут большие дорожные ремонты и почему жителей Запсковья, возможно, стоит пожалеть?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»