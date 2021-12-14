14.12.2021 12:53 «Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года
«Обратный отсчет»: Борис Елкин о гармонии с главой города, уборке снега и кадровых изменениях
15.12.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня ведущий Константин Калиниченко подведет итоги уходящего года с главой администрации Пскова Борисом Елкиным. Что сити-менеджер думает об уборке снега в Пскове в 2021 году? Ждут ли администрацию Пскова дальнейшие кадровые изменения? Есть ли гармония в тандеме псковских градоначальников? Где в 2022 году будут большие дорожные ремонты и почему жителей Запсковья, возможно, стоит пожалеть?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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