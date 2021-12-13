«Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Ведущий Александр Савенко вместе с ним подвел итоги года, вспомнил яркие события, поговорил о том, чем занимается партия «Новые люди» в Псковской области, в том числе в региональном парламенте, и о планах.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»