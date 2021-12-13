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«Обратный отсчет»: Андрей Маковский о «Новых людях» и ярких событиях уходящего года

14.12.2021 12:53 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Ведущий Александр Савенко вместе с ним подвел итоги года, вспомнил яркие события, поговорил о том, чем занимается партия «Новые люди» в Псковской области, в том числе в региональном парламенте, и о планах.

 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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