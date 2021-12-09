«Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах 2021 года и планах на 2022-й

Сегодня итоги уходящего 2021 года подведет руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Ведущий Александр Савенко вместе с ним вспомнит главные события уходящего года, обсудит общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и планы на 2022 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»